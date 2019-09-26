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Кайли Дженнер экстренно госпитализировали (Фото)

Кайли Дженнер экстренно госпитализировали (Фото)
12:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Связаться с медиками Кайли Дженнер попросил ее отец, который посещал звездную дочь во время лечения.

Американская модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер попала в больницу. Знаменитость неправильно лечила грипп, поэтому получила осложнения от болезни.

Как сообщает таблоид TMZ, в течение нескольких недель Кайли Дженнер пыталась преодолеть симптомы инфекционного заболевания, выбирая народные методы лечения. Миллиардерша сначала жаловалась на повышенную температуру, которая впоследствии дополнилась тошнотой и головокружением. 

На днях звезда таки прислушалась к советам родственников и была госпитализирована в одну из частных клиник Лос-Анджелеса. На время лечения за 1-летней Сторми будет ухаживать отец девочки Трэвис Скотт и няня. 

В сети Кайли Дженнер уже подтвердила информацию о лечении. Звезда опубликовала письмо, в котором призналась, что не может посетить запланированную презентацию косметической линии, созданной в коллаборации с брендом Balmain. Событие должно было состояться во время Недели моды в Париже 27 сентября. Вероятно, вместо Кайли на презентации будет ее мама Крис Дженнер, которая уже несколько дней находится в столице Франции.

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К сожалению, я действительно больна и не могу путешествовать. Мне очень жаль пропускать это шоу, но я знаю, что моя удивительная команда и мои друзья, которые находятся в городе, помогут провести все на высшем уровне,- написала Кайли Дженнер.

Кроме Недели моды, Кайли Дженнер вынуждена была пропустить церемонию награждения премиями Эмми-2019. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе 23 сентября, а вместо трио сестер на сцену вышли Ким Кардашян и Кендалл Дженнер Сестры Кардашян вызвали смех речью на Эмми-2019: курьезное видео .

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Модель, Знаменитость, Кайли Дженнер, Американская модель.
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