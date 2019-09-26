Известная актриса Сара Мишель Геллар поделилась главным секретом брака с Фредди Принцем-младшим (Видео)

Новости шоу бизнеса:В своем интервью она сказала, что самое важное в любых отношениях -это работать.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший женаты с 2002 года. Спустя 17 лет известная актриса все-таки решила поделиться их главным секретом -как можно сохранять свой брак здоровым и счастливым, когда вы постоянно находитесь в центре внимания у всего Голливуда.

И это правило действует на все виды отношений: между мужчиной и женщиной, между друзьями и даже между деловыми партнерами.

Люди не хотят работать, они хотят незамедлительных реакций прямо здесь и сейчас. Но ведь над этим тоже нужно работать- считает Сара.

По ее словам, чтобы сделать отношения и брак здоровыми, необходимо также следить за личным пространством. У вас должны быть вещи, которые знаете только вы, и то, что останется исключительно между вами и вашим партнером.

Отношения Сары Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего развивались постепенно. Их встречу нельзя назвать любовью с первого взгляда. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" в 1997 году.

И до 2000 года актеры не начинали никаких романтических отношений. Но постепенно все поменялось, и спустя два года Сара и Фредди все же решили связать себя узами брака. Сейчас счастливые муж и жена воспитывают двоих детей, умудряются продолжать свою успешную актерскую карьеру и сохранять свой брак. Неудивительно, что многие хотят услышать совет от таких опытных семьянинов.