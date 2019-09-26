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"У меня своя жизнь и свои проекты": Александр Педан объяснил, почему не работает с Притулой

"У меня своя жизнь и свои проекты": Александр Педан объяснил, почему не работает с Притулой
18:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинский ведущий Александр Педан стал гостем популярного шоу "Слава+", где рассказал об особенностях своей работы и моментах за кадром.

Он также объяснил, почему теперь не работает в паре с другим коллегой – Сергеем Притулой.

На вопрос одной из подписчиц проекта на "Люкс ФМ", как Педану работается с Сергеем Притулой и почему он не зовет ведущего для съемок в личном блоге, тот ответил неохотно. Педан шутливо сказал, что его коллегу надо долго упрашивать и добавил, что у Притулы мегаплотный график, в котором удобное для обоих время будут выбирать не менее 10 лет.

Притула – альфа-самец, ему тяжело, и он не любит работать в паре. Мы много работали вместе, но я не хотел бы быть "возле Притулы". Зачем мне это? У меня своя жизнь и свои проекты, – подчеркнул Александр.

Мужчина также вспомнил и свою работу за кадром в шоу "Кто сверху", через которую должен был пройти.

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"Сначала я себя даже называл не соведущим, а "просто голос", бил на жалость, можно сказать. А так я работаю онлайн с парнями и мне за кадром даже очень хорошо. Я сижу в трусах и майке, с попкорном, и работаю. Кайфовая работа!"– добавил ведущий.

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Телеведущий, Александр Педан, Сергей Притула.
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