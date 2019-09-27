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По стопам принцессы Дианы: принц Гарри расчищает минные поля в Анголе

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По стопам принцессы Дианы: принц Гарри расчищает минные поля в Анголе
14:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские неоднократно демонстрировали фанатам, как важно для них продолжать благотворительные дела принцессы Дианы.

Поэтому во время своего тура по Африке принц Гарри и Меган Маркл выполняют свои обязанности, акцентируя внимание на работе принцессы Уэльской, в частности сотрудничают с теми же организациями.

За 10 дней пребывания в Африке в программе герцогов Сассекских более 30 встреч и множество выходов. На днях они впервые после крестин вышли на публику со своим 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. А сегодня, 27 сентября, принц Гарри появился перед африканскими поклонниками в необычном образе, а именно – экипировке.

35-летний герцог Сассекский присоединился к организации The HALO Trust, с которой в свое время сотрудничала его мать, принцесса Диана. Он вместе с участниками объединения очищал территории в Дирико, в Анголе. Их совместная работа была направлена на то, чтобы обеспечить местным свободное передвижение по территории, а также минимизировать угрозу их жизни.

Стоит напомнить, что в 1997 году принцесса Диана также посетила один из городов Анголы, Уамбо. Целью ее визита было привлечение внимания к кризису, который постиг местных жителей. Через два десятилетия численность населения заметно увеличилась, а район превратился в пригодный к проживанию, в котором появились школы, колледжи и начал развиваться малый бизнес.

Принц Гарри горд посещать место, которое было важным для его матери и где она много работала на благо людей.

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Также накануне, 26 сентября, герцог Сассекский посетил Ботсвану, где принял участие в высадке деревьев на берегу реки Чобе. Там он встретился с доктором Майком Чейзом, основателем фонда Elephant Without Borders, занимающегося защитой животных. Они обсуждали общее желание превратить пустынные берега реки в красивый заповедник.

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Принцесса Диана, Принц Гарри, Королевская семья, Минное поле, герцог Сассекский.
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