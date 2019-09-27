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"О, Бубба!": герцоги Сассекские рассекретили домашнее прозвище принца Арчи (Фото)

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"О, Бубба!": герцоги Сассекские рассекретили домашнее прозвище принца Арчи (Фото)
17:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Поездка в Африку Меган Маркл и принца Гарри запомнится поклонникам королевской семьи надолго.

Герцоги Сассекские, которые на днях совершили поездку в Африку, целью которой было проведения множества благотворительных мероприятий, случайно назвали домашнее прозвище своего маленького сына Арчи.

Поездку в Кейптаун многие СМИ стали называть исторической. Королевская чета, которая прибыла на "материк коротких теней", впервые привезли с собой сына, принца Арчи, являющимся седьмым по счету престолонаследником британского престола, поразил необычной схожестью со своим знаменитым отцом, принцем Гарри.

В этот раз Меган Маркл и принц Гарри встретились с архиепископом Десмондом Туту, на встречи с которым герцоги обратились к принцу Арчи по имени Бубба.

"О, Бубба!" - воскликнула Меган Маркл, когда увидела как малыш пускает слюни прямо перед архиепископом Туту.

Несмотря на это, все в комнате только улыбнулись.

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Кроме забавной ситуации, королевские супруги также рассказали интересные факты о милом характере своего сынишки. Так, по словам герцогов, принц Арчи предпочитает общение только с женщинами, а его неусидчивость не дает покоя ни одному члену королевской семьи, включая Елизавету II.

Напомним, что африканские местные решили наградить самого молодого участника благотворительного тура особым именем.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Принц Арчи, Домашнее прозвище, Архиепископ Десмонд Туту.
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