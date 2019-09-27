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СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)

СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)

СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)
18:06 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:По информации зарубежных СМИ Камерон Диас находится в положении.

Голливудская актриса и модель Камерон Диас очень редко дает интервью, и почти не радует своих поклонников участием в новых проектах, однако недавно СМИ сообщили, что звезда фильмов "Ангелы Чарли" находится в интересном положении.

47-летняя Камерон Диас, которая счастливо живет в браке с гитаристов и бэк-вокалистом американской рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, зарубежные СМИ заподозрили в проведении процедуры ЭКО-оплодотворения.

Забеременеть у супругов не выходило на протяжении их пятилетних отношений.

В одном из интервью голливудская актриса рассказывала, что является счастливой женой, хорошей писательницей и потрясающей женщиной, которая не боится стареть и с достоинством принимает свой немолодой возраст, но радость материнства пока ощутить не может.

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По сообщениям издания National Enquirer, в последнее время актриса стала закупать все необходимые детские вещи: "Камерон просто сияет от счастья! Она сейчас занимается обустройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка".

Пока официальных заявлений со стороны звездных супругом не поступало, но мы будем надеется, что самая главная мечта Камерон Диас все же осуществилась.

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Все по теме:

Беременность, Фото, Камерон Диас, Американская актриса, Бенджи Мэдден, Good Charlotte.
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