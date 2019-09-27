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Пятница, 27.09.2019
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Приянка Чопра и Ник Джонас стали самой стильной парой по версии People

Приянка Чопра и Ник Джонас стали самой стильной парой по версии People
21:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Журнал People опубликовал рейтинг самых красиво одевающихся звезд, и звездные супруги стали его лидерами.

Первое место заняла Приянка Чопра. По признанию издания, ее элегантный стиль мало кого способен оставить равнодушным. Актриса является признанным секс-символом и воплощением женственности.

Чопра сумела обойти Селин Дион, чьи недавние наряды с прошедшей Недели моды привлекли много внимания и вызвали неоднозначную реакцию, хотя ее обычно и хвалят за бесстрашие при выборе одежды.

Голливудская красавицы предпочитает подчеркивать бюст без чрезмерности смелыми вырезами и одевается в длинные летящие платья. Ее стиль с полным на то правом можно назвать сдержанным. Возможно, именно это и помогло ей занять первую строчку рейтинга - сдержанность и ореол тайны.

 
 
 
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such an iconic look #priyankachopra

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankasstyle)

 
 
 
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I'm not the epitome of beauty, but all that i do, i do with full confidence. #priyankachopra

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankasstyle)

 
 
 
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#Day2 Breezing through interviews for #TheSkyIsPink in @jonathansimkhai. In theatres Oct 11!

Публикация от Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)

 
 
 
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#priyankachopra #nickjonas @priyankachopra @nickjonas At Bumble event in Delhi,India yesterday.

Публикация от Priyanka Chopra And Nick Jonas (@nickyanka.fanpage)

 
 
 
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#priyankachopra Perfect love

Публикация от Priyanka Chopra (@nickjonasandpriyanka)

В пальто небесного цвета: стильный наряд Кейт Миддлтон на церемонии в Беркенгеде

А вот появление на вершине рейтинга супруга Приянки Ника Джонаса как раз стало сюрпризом. С другой стороны, при совместных выходах пара придерживается единообразия в стиле и потому всегда смотрится гармонично на красных дорожках. Знатоки моды прочитывают в их нарядах отсылки к эстетике Старого Голливуда и глубокие познания в теме.

Тем временем актрису признали самой стильной персоной года и в издании Vanity Fair.

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Стиль, Актриса, Образ, Ник Джонас, Наряд, Приянка Чопра.
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