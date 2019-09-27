Приянка Чопра и Ник Джонас стали самой стильной парой по версии People

Новости шоу бизнеса:Журнал People опубликовал рейтинг самых красиво одевающихся звезд, и звездные супруги стали его лидерами.

Первое место заняла Приянка Чопра. По признанию издания, ее элегантный стиль мало кого способен оставить равнодушным. Актриса является признанным секс-символом и воплощением женственности.

Чопра сумела обойти Селин Дион, чьи недавние наряды с прошедшей Недели моды привлекли много внимания и вызвали неоднозначную реакцию, хотя ее обычно и хвалят за бесстрашие при выборе одежды.

Голливудская красавицы предпочитает подчеркивать бюст без чрезмерности смелыми вырезами и одевается в длинные летящие платья. Ее стиль с полным на то правом можно назвать сдержанным. Возможно, именно это и помогло ей занять первую строчку рейтинга - сдержанность и ореол тайны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram such an iconic look #priyankachopra Публикация от Priyanka Chopra (@priyankasstyle) 7 Авг 2019 в 9:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram #priyankachopra Perfect love Публикация от Priyanka Chopra (@nickjonasandpriyanka) 31 Янв 2019 в 9:31 PST

А вот появление на вершине рейтинга супруга Приянки Ника Джонаса как раз стало сюрпризом. С другой стороны, при совместных выходах пара придерживается единообразия в стиле и потому всегда смотрится гармонично на красных дорожках. Знатоки моды прочитывают в их нарядах отсылки к эстетике Старого Голливуда и глубокие познания в теме.

Тем временем актрису признали самой стильной персоной года и в издании Vanity Fair.