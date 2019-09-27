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Украинская певица Ассоль опубликовала первые фото с медового месяца

Украинская певица Ассоль опубликовала первые фото с медового месяца
22:35 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Для особенного отпуска певица и ее возлюбленный выбрали остров Маврикий.

Украинская поп-певица Ассоль (Екатерина Гуменюк), которая недавно сыграла пышную свадьбу и удивила фанов уникальным платьем, похвасталась в соцсети первыми фотографиями своего медового месяца.

Снимки появились на личной странице исполнительницы в Instagram. Насколько можно судить по геолокации в постах Ассоль, с мужем Артемом Тараненко они отправились на остров Маврикий.

"Кусочек рая на земле", - коротко поделилась впечатлениями певица.

До приезда на курорт Ассоль и ее супруг посетили Диснейленд во Франции: "У меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы", - также делилась с поклонниками знаменитость.

 
 
 
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Кусочек рая на земле

Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

 
 
 
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Loving you is like a fairytale

Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

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Катя Гуменюк принимала участие в 6 сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.

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Певица, Знаменитость, Украинская певица, Артем Тараненко, Екатерина Гуменюк.
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