Украинская певица Ассоль опубликовала первые фото с медового месяца

Новости шоу бизнеса:Для особенного отпуска певица и ее возлюбленный выбрали остров Маврикий.

Украинская поп-певица Ассоль (Екатерина Гуменюк), которая недавно сыграла пышную свадьбу и удивила фанов уникальным платьем, похвасталась в соцсети первыми фотографиями своего медового месяца.

Снимки появились на личной странице исполнительницы в Instagram. Насколько можно судить по геолокации в постах Ассоль, с мужем Артемом Тараненко они отправились на остров Маврикий.

"Кусочек рая на земле", - коротко поделилась впечатлениями певица.

До приезда на курорт Ассоль и ее супруг посетили Диснейленд во Франции: "У меня самый лучший муж на планете, потому что терпит мои восторженные визги и походы на детские аттракционы", - также делилась с поклонниками знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Кусочек рая на земле Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic) 27 Сен 2019 в 6:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Loving you is like a fairytale Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic) 25 Сен 2019 в 11:23 PDT

Катя Гуменюк принимала участие в 6 сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте девушка была подопечной Потапа, а после "кражи" попала в команду Ивана Дорна.

Ассоль и Артем знакомы еще с детства, но встречаться начали два года назад. В мае прошлого года молодой человек сделал певице предложение.