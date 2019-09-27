Яркая блондинка в розовом: Тина Кароль надела откровенное мини платье

Новости шоу бизнеса:Украинская поп-дива и кокетливая соблазнительница Тина Кароль на протяжении последнего времени довольно часто публикует вызывающие фото.

На одном из последних снимков певица предстала в розовом коротком платье украинского бренда.

Тина Кароль любит подчеркивать свою фигуру облегающим нарядом, акцентируя внимание на отдельных частях тела. Часто певица демонстрирует свою тонкую талию, пышный бюст, упругие ягодицы или стройные ноги. Большинство ее платьев достаточно эротичны, впрочем на ней совершенно не выглядят вульгарно.

На кадре украинская исполнительница предстала в атласном розовом коротком платье украинского бренда CULTNKD. Автором нарядов является львовянка Мэри Семенченко (Фуртас). Элементы гардероба украинского дизайнера уже примеряли Селин Дион, Кайли и Кендалл Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol wearing @cultnkd Ph @spromojna #тинакароль Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 26 Сен 2019 в 9:46 PDT

Образ певица дополнила багряной помадой и кудрями. В комментариях подписчики осыпали певицу лестными отзывами: "Вау", "Я в шоке", "Как можно быть такой сексуальной?", "Тина – чрезвычайная красавица", "Девушка огонь", "Похоже, будет пожар".