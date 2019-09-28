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Невеста Джастина Бибера устроила девичник со звездными подругами (Фото)

Невеста Джастина Бибера устроила девичник со звездными подругами (Фото)
16:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию.

Супермодель начала подготовку к очень важному событию-свадьбе.

Известная американская модель Хейли Болдвин отгуляла девичник перед собственной свадьбой с певцом Джастином Бибером. Невеста устроила девичник в окружении своих подруг – Кендалл Дженнер, стилиста Мейв Рейли и других.

Веселыми снимками с вечеринки знаменитость поделилась в своем Instagram-Stories, также за звездой наблюдали папарацци.

Известно,что звездный девичник начался в элитном ресторане Ysabel, потом гости переместились в закрытый ночной клуб Delilah в западном Голливуде. 

 
 
 
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MRS

Банановый принт или костюм клоуна: Джастин Бибер выбирает наряд для своей свадьбы

Звезда надела для девичника обтягивающее белое платье и фату. На пальце у Хейли Болдвин было замечено обручальное кольцо с большим бриллиантом. На вечеринке звезды пили из бокалов, украшенных кристаллами Swarovski и стаканов и соломинок в виде пениса.

Как сообщалось ранее, Болдвин и Бибер официально расписались в 2018 году, а сейчас решили провести свадебную церемонию.

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Все по теме:

Свадьба, Джастин Бибер, Знаменитости, Девичник, Звезда, Невеста Джастина Бибера, Хейли Болдвин.
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