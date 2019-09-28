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Суббота, 28.09.2019
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Заберите детей от экранов: Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным снимком (Фото)

Заберите детей от экранов: Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным снимком (Фото)
22:32 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Фото украинской телеведущей Леси Никитюк вызвало шквал эмоций в комментариях.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть своим откровенным фото.

У себя в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди поля, накинув лишь куртку на голое тело. Фото вызвало шквал эмоций в комментариях. "Миссис секс", "Уберите детей", "Шикарное фото, красавица", "Какая горячая девочка", "Сися Никитюк", "Пожарные уже едут", "Леся, слишком много секса", "Бомба", - пишут под фото.

Кроме того, некоторые подписчики увидели сходство Никитюк с голливудской актрисой Джениффер Анистон.

 
 
 
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Real me Дякую за фото @vihtuchka #осіньЛеся

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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Напомним, что украинская телеведущая не будет выходить на паркет, однако станет одной из ведущих 4 выпуска шоу и "тамадой".Как известно, после премьеры проекта "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что неизменным ведущим будет Юрий Горбунов.

Еженедельно проводить шоу ему будет помогать Тина Кароль. А вот ведущие балкона каждый раз будут меняться: так, в этой роли уже успели предстать Игорь Ласточкин, Олег Винник и Наталья Могилевская.

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Отдых, Знаменитости, Звезда, Леся Никитюк, Телезвезда, Фото с отдыха.
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