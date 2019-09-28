Заберите детей от экранов: Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Фото украинской телеведущей Леси Никитюк вызвало шквал эмоций в комментариях.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть своим откровенным фото.

У себя в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди поля, накинув лишь куртку на голое тело. Фото вызвало шквал эмоций в комментариях. "Миссис секс", "Уберите детей", "Шикарное фото, красавица", "Какая горячая девочка", "Сися Никитюк", "Пожарные уже едут", "Леся, слишком много секса", "Бомба", - пишут под фото.

Кроме того, некоторые подписчики увидели сходство Никитюк с голливудской актрисой Джениффер Анистон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Real me Дякую за фото @vihtuchka #осіньЛеся Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Сен 2019 в 2:43 PDT

Напомним, что украинская телеведущая не будет выходить на паркет, однако станет одной из ведущих 4 выпуска шоу и "тамадой".Как известно, после премьеры проекта "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что неизменным ведущим будет Юрий Горбунов.

Еженедельно проводить шоу ему будет помогать Тина Кароль. А вот ведущие балкона каждый раз будут меняться: так, в этой роли уже успели предстать Игорь Ласточкин, Олег Винник и Наталья Могилевская.