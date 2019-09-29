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"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)

"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
16:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Американская певица и актриса честно призналась о своем душевном расстройстве.

Селена Гомес неоднократно заявляла о том, что больна волчанкой - болезнью, при которой происходят воспалительные заболевания соединительных тканей. Это заболевание может распространяться на любые жизненно важные органы такие как сердце, почки, легкие, суставы.

Именно из-за заболевания почек 27-летняя голливудская звезда пережила много тяжелых испытаний.

Еще в 2017 году Селена Гомес пережила сложную операцию по пересадке почки, донором которой стала ее лучшая подруга Франсия Райса. После операции девушкам пришлось долго восстанавливать свое здоровье и проходить реабилитационную терапию.

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Кроме этого, звезда комедийного сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс" пришлось столкнутся с последствиями волчанки. У нее обнаружились депрессия и систематические панические атаки.

На ежегодной церемонии награждения премии McLean Award, посвященная осведомленности о психических расстройствах, Селена Гомез искренне призналась о чувствах, которые испытывает во время затяжных депрессий: "Прошлый год принес мне много моральных страданий, негативных эмоций. Я не могла улыбаться, держать себя в норме. Мне казалось, что вся боль и все тревоги нахлынули на меня разом. Я пережила один из самых страшных моментов своей жизни".

Также, по словам девушки, ей пришлось обратится к компетентным специалистам, так как самостоятельно облегчить свои внутренние переживание звезде Голливуда не удалось: "Я узнала, почему много лет страдала от тревоги и депрессии. Сейчас, после года работы над собой, чувствую себя гораздо лучше и счастливее. Делиться своим опытом борьбы с депрессией и тревогой нелегко, но правильно. Всем людям иногда нужна помощь. И мы нужны друг другу".

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Депрессия, Селена Гомес, Фото, Американская певица, Американская актриса.
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