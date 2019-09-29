"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)

Селена Гомес неоднократно заявляла о том, что больна волчанкой - болезнью, при которой происходят воспалительные заболевания соединительных тканей. Это заболевание может распространяться на любые жизненно важные органы такие как сердце, почки, легкие, суставы.
Именно из-за заболевания почек 27-летняя голливудская звезда пережила много тяжелых испытаний.
Еще в 2017 году Селена Гомес пережила сложную операцию по пересадке почки, донором которой стала ее лучшая подруга Франсия Райса. После операции девушкам пришлось долго восстанавливать свое здоровье и проходить реабилитационную терапию.
Кроме этого, звезда комедийного сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс" пришлось столкнутся с последствиями волчанки. У нее обнаружились депрессия и систематические панические атаки.
На ежегодной церемонии награждения премии McLean Award, посвященная осведомленности о психических расстройствах, Селена Гомез искренне призналась о чувствах, которые испытывает во время затяжных депрессий: "Прошлый год принес мне много моральных страданий, негативных эмоций. Я не могла улыбаться, держать себя в норме. Мне казалось, что вся боль и все тревоги нахлынули на меня разом. Я пережила один из самых страшных моментов своей жизни".
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So humbled to have been part of the incredible McLean Hospital’s Annual Dinner and was honored to be able to share a bit of my story. Thank you Dr. Rauch for inviting me and spending time speaking with me about mental health. And thank you to all the amazing staff at McLean. And a huge thank you to David O Russell for connecting me with these amazing humans. These are the moments where I am so grateful for the platform God has given me.
Также, по словам девушки, ей пришлось обратится к компетентным специалистам, так как самостоятельно облегчить свои внутренние переживание звезде Голливуда не удалось: "Я узнала, почему много лет страдала от тревоги и депрессии. Сейчас, после года работы над собой, чувствую себя гораздо лучше и счастливее. Делиться своим опытом борьбы с депрессией и тревогой нелегко, но правильно. Всем людям иногда нужна помощь. И мы нужны друг другу".