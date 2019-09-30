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Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)

Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)
10:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Об интимной жизни звезда рассказала в интервью программе "Светская жизнь".

Украинская певица Настя Каменских решила откровенно рассказать об интимной жизни с репером Потапом. По словам артистки, они идеально подходят друг другу, ведь являются страстными любовниками.

Настя Каменских ответила на провокационный вопрос, смогла ли бы она заняться любовью в общественном месте, например, в аэропорту.

Ну, а почему? Да. Мы очень пылкие любовники,– поделилась она.

Кроме этого, Настя Каменских рассказала, что после свадьбы, которая состоялась 25 мая, ее отношения не изменились. Певица признается, что из-за гастрольного графика может неделю не видеться с Потапом, поэтому даже во время шопинга минутами его целует. 

 
 
 
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#honeymoon #bearanddiamond @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, или когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались. Мы неделю не виделись, просто как два дурака, возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы вот-вот познакомились. Мы ведем себя, как не много лет вместе, а всего 4 месяца", – призналась Настя. 

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Не обошла артистка и вопросов о беременности. Как только Настя Каменских публикует фото в просторных вещах, ей сразу же приписывают появление первенца. Звезда опровергла очередные слухи и призналась, что хотела бы стать мамой, но всему свое время.

Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело не хитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребенка... Мне кажется, что это сделается легко и даже, если это будет один часок в каком-то аэропорту,– добавила она.

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Настя Каменских, Певица, Знаменитость, Украинская певица, Светская жизнь, Потапом.
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