Санта Димопулос рассказала о первых днях материнства (Фото)

Модель и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая второй раз стала мамой, откровенно рассказала о том, что она чувствует и как со всем справляется.
Звезда родила дочь 14 сентября 2019 года в одном из роддомов в Монако. Димопулос отказалась рожать в Украине, из-за негативного опыта родов с первым ребенком.
По ее словам, она отказалась от услуг няни. Это было ее решение, о котором она еще ни разу не пожалела. У нее есть помощница, которая убирает и готовит, а она тем временем наслаждается временем с дочкой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня нам 2 недельки Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы: У нас нет няни. Это было моё решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой И эту связь между нами невозможно описать словами. Говорят, младенцы ничего не понимают. Но я точно знаю, когда мы смотрим друг на друга, когда я разговариваю с ней, она всё чувствует и знает! Малышка изящная, спокойная и умиротворенная, хнычет только когда голодная:) Полностью на грудном вскармливании. Прикладываю по желанию, обычно раз в 3 часа. Я нахожусь в процессе гормональной перестройки, а значит, я плачу несколько раз в сутки – от счастья, глядя на ребёнка; после фильма; от грусти, что муж уезжает и т.д. И это нормально) Я чувствую себя Шивой с 4 руками – я могу одновременно кормить малышку, сцеживаться, смотреть фильм, пить воду или писать смс Вес 4300; рост 54; глаза – самые красивые и глубокие, сине-голубые; волосы – русые. Мне осталось сбросить 14 кг Photo by @moi_sofism
Санта говорит, что девочка очень спокойная и капризничает только тогда, когда хочет есть. Растет новорожденная девочка полностью на грудном вскармливании.
Я нахожусь в процессе гормональной перестройки и плачу несколько раз в сутки – от счастья, когда смотрю на ребенка. Плачу от фильма, от грусти, что муж уезжает. И это нормально, – делится ощущением бывшая исполнительница.
Димопулос призналась, что чувствует себя Шивой с 4 руками. Она может одновременно кормить ребенка, сцеживать молоко, смотреть фильм, пить воду или переписываться в телефоне. Не забывает 32-летняя звезда и о своей фигуре. По ее словам, после беременности ей нужно похудеть на 14 килограммов.