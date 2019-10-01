Тина Кароль поразила очень откровенным платьем

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Тина Кароль в новом сезоне танцевального проекта "Танцы со звездами" стала ведущей прямых эфиров на пару с Юрием Горбуновым.

Темой последнего, шестого выпуска "Танцев со звездами" стал "Вечер кинофильмов", где звезды с танцорами перевоплощались в любимых героев кинолент. “Танцы со звездами 2019” 6 выпуск: участники воплотились в образы Джокера и Леди Гаги на паркете Среди самых ярких – выступление Алексея Яровенко и Алены Шоптенко в образах Харли Квинн и Джокера из фильма "Отряд самоубийц" и Даниэля Салема и Юлии Сахневич в образах актеров Брэдли Купера и Леди Гаги из фильма "Рождение звезды".

Впрочем, не только яркими постановками отличился шестой прямой эфир проекта. Певица Тина Кароль побывала на паркете в стильном платье черного цвета с глубоким декольте и разрезом от бедра.

Ее образ завершили крупные серьги от элитного бренда Yves Saint Laurent и нюдовый макияж с идеальной укладкой волос. Известно, что звезда пыталась воплотить образ миссис Смит – культовой киногероини, роль которой исполняла Анджелина Джоли.