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"Ангел" Victoria's Secret позируют в пляжных нарядах со своим бойфрендом (Фото)

"Ангел" Victoria's Secret позируют в пляжных нарядах со своим бойфрендом (Фото)
09:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Жасмин Тукс показала сексуальное фото со своим бойфрендом.

Жасмин Тукс именно из тех моделей, которые не любят афишировать свою личную жизнь, и снимками со второй половинкой она хвастается крайне редко. Однако на днях "ангел" Victoria's Secret сделала исключение и показала поклонникам фото со своим возлюбленным, на котором они двое позируют в пляжных нарядах.

На днях Жасмин Тукс и ее бойфренд Хуан Дэвид Борреро отпраздновали третью годовщину отношений. Важной датой, а также трогательным и одновременно сексуальным фото с возлюбленным известная модель поделилась на своей странице в Instagram.

На фото "ангел" популярного бельевого бренда Victoria's Secret позирует вместе со своей второй половинкой рядом с бассейном на фоне красивых морских пейзажей. Согласно локации, которую отметила восточная красавица, раньше они отдыхали на Бали.

 
 
 
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365 x 3 Couldn’t ask for a better place to spend this day with you.

Публикация от Jasmine Tookes (@jastookes)

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На фото Жасмин Тукс в красивом крошечном купальнике легла рядом с бассейном, опершись головой на любимого. А он в свою очередь страстно смотрит на свою спутницу, сидя возле нее в пляжных шортах. Сложно не заметить, что не только модель Victoria's Secret находится в отличной спортивной форме, а и ее бойфренд тоже немало времени уделяет спортивным занятиям. Они оба засветили свои загорелые и сексуальные тела на редком совместном фото.

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Модель, Victoria's Secret, Ангел, Жасмин Тукс, Хуан Дэвид Борреро, Восточная красавица.
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