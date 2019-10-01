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Когда в личной жизни не заладилось: Майли Сайрус и ее любовь к животным (Фото)

Когда в личной жизни не заладилось: Майли Сайрус и ее любовь к животным (Фото)
16:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Неудачи в личной жизни буквально преследуют Майли Сайрус.

Сначала она развелась со своим мужем Лиамом Хемсвортом. После него у певицы начались отношения с Кейтлин Картер, но и с ней Майли недавно разошлась.

На днях в своем Instagram Сайрус написала большое сообщение о безусловной любви. Поклонники сразу задались вопросом, имеет ли это отношение к кому-то из ее бывших возлюбленных. Однако Майли писала не о Лиаме или Кейтлин, а о домашних любимцах.

"Просыпаться в окружении животных - это мой самый любимый способ начать свое утро. Я сразу же напоминаю себе о том, что нужно любить безусловно", - рассказала певица.

 
 
 
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Beanie takes Powell

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Также она считает, что лучшее в животных - это то, что они не беспокоятся о деталях. "Они живут по золотому правилу: любите и будьте любимы", - утверждает Майли.

 
 
 
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Bean + MC = 4EVR

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Сайрус написала о том, что животные не спрашивают о богатстве, карьере, таланте, возрасте, расе и поле. Они просто отдают свою любовь, которая порой оказывается в тысячи раз сильнее.

 
 
 
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Happy Dude . Happy Dudette. He’s got fries . I’ve got Ru’s. We’re Good. @rupaulsdragrace

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

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"Все, о чем они просят, - это чтобы о них заботились. Взамен они дают преданность, надежность и верность (кого-то мне это напоминает)", - считает Майли. Признание певицы в любви животным действительно получилось очень трогательным.

Недавно один источник рассказал, что после разрыва со своей девушкой Майли хочет побыть одна и погрузиться в карьеру. По словам инсайдера, певица в свое время ушла от Лиама Хемсворта по той же причине. Сайрус очень хочет сосредоточиться на себе.

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Майли Сайрус, Знаменитость, Miley Cyrus, Артистка, Американская исполнительница.
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