Когда в личной жизни не заладилось: Майли Сайрус и ее любовь к животным (Фото)

Новости шоу бизнеса:Неудачи в личной жизни буквально преследуют Майли Сайрус.

Сначала она развелась со своим мужем Лиамом Хемсвортом. После него у певицы начались отношения с Кейтлин Картер, но и с ней Майли недавно разошлась.

На днях в своем Instagram Сайрус написала большое сообщение о безусловной любви. Поклонники сразу задались вопросом, имеет ли это отношение к кому-то из ее бывших возлюбленных. Однако Майли писала не о Лиаме или Кейтлин, а о домашних любимцах.

"Просыпаться в окружении животных - это мой самый любимый способ начать свое утро. Я сразу же напоминаю себе о том, что нужно любить безусловно", - рассказала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beanie takes Powell Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 25 Сен 2019 в 6:24 PD

Также она считает, что лучшее в животных - это то, что они не беспокоятся о деталях. "Они живут по золотому правилу: любите и будьте любимы", - утверждает Майли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bean + MC = 4EVR Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 25 Сен 2019 в 7:28 PDT

Сайрус написала о том, что животные не спрашивают о богатстве, карьере, таланте, возрасте, расе и поле. Они просто отдают свою любовь, которая порой оказывается в тысячи раз сильнее.

"Все, о чем они просят, - это чтобы о них заботились. Взамен они дают преданность, надежность и верность (кого-то мне это напоминает)", - считает Майли. Признание певицы в любви животным действительно получилось очень трогательным.

Недавно один источник рассказал, что после разрыва со своей девушкой Майли хочет побыть одна и погрузиться в карьеру. По словам инсайдера, певица в свое время ушла от Лиама Хемсворта по той же причине. Сайрус очень хочет сосредоточиться на себе.