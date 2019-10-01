Свершилось: Джастин Бибер и Хейли Болдуин на свадебной церемонии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Это все-таки свершилось: спустя год после скромной регистрации брака в Нью-Йорке Джастин Бибер и Хейли Болдуин провели церковную церемонию и закатили вечеринку.

Певец и его молодая жена поделились с поклонниками первыми снимками с их пышной свадьбы.

На первой фотографии влюбленные нежно целуют друг друга, на второй наоборот дурачатся. Похоже, 25-летний певец и 22-летняя модель смогли преодолеть все трудности, навалившиеся на них за последний год, и теперь готовы наслаждаться безоговорочным счастьем.

Джастин и Хейли обвенчались 30 сентября в часовне Сомерсет на территории элитного резорт-отеля в Южной Каролине. Это место было выбрано поп-звездой не случайно, именно здесь он провел много времени, когда лечился от алкозависимости и хронической депрессии.

Молодожены обменялись свадебными клятвами перед 154 гостями, в числе которых, разумеется, было огромное количество знаменитостей. Лично поздравить супругов приехали Эд Ширан, Кайли и Кендел Дженер, Трэвис Скотт, Ашер и Джейден Смит.

Примечательно, что на огонек заглянула даже Кейтлин Бидлс, бывшая девушка Бибера и его первая любовь, с которой его связывали романтические отношения в далеком 2008 году. А вот Селена Гомес предпочла проигнорировать свадьбу экс-бойфренда, впрочем, маловероятно, что ее приглашали.