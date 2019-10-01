Скачать
Вторник, 01.10.2019
Кривонос анонсировал полевые соревнования военной техники ВСУ
Кривонос анонсировал полевые соревнования военной техники ВСУ
"Надо иметь фантазию": Луценко возмутился своим делом в ГБР
"Надо иметь фантазию": Луценко возмутился своим делом в ГБР
Барселона - Интер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Интер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода
NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода

Свершилось: Джастин Бибер и Хейли Болдуин на свадебной церемонии (Фото)

Свершилось: Джастин Бибер и Хейли Болдуин на свадебной церемонии (Фото)
17:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Это все-таки свершилось: спустя год после скромной регистрации брака в Нью-Йорке Джастин Бибер и Хейли Болдуин провели церковную церемонию и закатили вечеринку.

Певец и его молодая жена поделились с поклонниками первыми снимками с их пышной свадьбы.

На первой фотографии влюбленные нежно целуют друг друга, на второй наоборот дурачатся. Похоже, 25-летний певец и 22-летняя модель смогли преодолеть все трудности, навалившиеся на них за последний год, и теперь готовы наслаждаться безоговорочным счастьем.

Джастин и Хейли обвенчались 30 сентября в часовне Сомерсет на территории элитного резорт-отеля в Южной Каролине. Это место было выбрано поп-звездой не случайно, именно здесь он провел много времени, когда лечился от алкозависимости и хронической депрессии.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Today is the day @justinbieber @haileybieber we wish you all the love and happiness. All the best for the future #justinbieber #haileybieber #jaileywedding

Публикация от Jailey Defense Squad (@jaileydefensesq)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Some of the wedding guests #justinbieber #haileybieber #jaileywedding #mrandmrsbieber #thebiebers

Публикация от Jailey Defense Squad (@jaileydefensesq)

Этого стоит ожидать: Крис Эванс сыграет в "Звездных войнах"

Молодожены обменялись свадебными клятвами перед 154 гостями, в числе которых, разумеется, было огромное количество знаменитостей. Лично поздравить супругов приехали Эд Ширан, Кайли и Кендел Дженер, Трэвис Скотт, Ашер и Джейден Смит.

Примечательно, что на огонек заглянула даже Кейтлин Бидлс, бывшая девушка Бибера и его первая любовь, с которой его связывали романтические отношения в далеком 2008 году. А вот Селена Гомес предпочла проигнорировать свадьбу экс-бойфренда, впрочем, маловероятно, что ее приглашали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Джастин Бибер, Фото, Знаменитость, Свадебная церемония, Совместное фото, Хейли Болдуин, Первые фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
03 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
04 Порошенко не прошел полиграф: подробности
05 Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
По инициативе &quot;Слуга народа&quot; в ГБР открыто дело против Луценко
По инициативе "Слуга народа" в ГБР открыто дело против Луценко
Зеленский проведет совещание в НБУ
Зеленский проведет совещание в НБУ
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
Гончарук не видит роста экономики без успешности украинцев
Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь