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Стильный выход Меган Маркл во время африканского тура (Фото)

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Стильный выход Меган Маркл во время африканского тура (Фото)
17:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Telegraf-EPA

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская Меган Макрл в рамках африканского тура во вторник, 1 октября, посетила некоммерческую организацию ActionAid в Йоханнесбурге.

Утром Меган Маркл посетила местный университет, где провела лекцию для женщин. Впоследствии жена принца Гарри заглянула в организацию ActionAid, целью которой является борьба с бедностью и несправедливостью во всем мире. Герцогиня Сассекская приняла участие в дискуссии о гендерном насилии.

Уже 2 октября африканский тур Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи завершится. Большую часть своих выступлений Маркл посвятила проблемам, с которыми сталкиваются женщины в Южной Африке, среди них - насилие и дискриминация на основе пола. Таким образом женщина не скрывает своей феминистической позиции.

Для официального выхода Меган примерила платье-рубашку темно-зеленого оттенка с поясом, который делает акцент на талии. Интересно то, что экс-актриса уже появлялась в похожих платьях. По словам модного эксперта Рошель Уайт, герцогиня Сассекская выбрала несколько похожих "аутфитов" из-за того, что они идеально смотрятся на любой фигуре.

"Лучше всего в этих платьях-рубашках - это то, что они подходят под фигуры многих людей", - отметила Рошель Уайт.

Меган Маркл повторила свой прошлогодний образ в туре по Африке (Видео)

Добавим, африканский тур является важным не только для супругов, но и для Великобритании. Именно Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций организовало поездку.

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Мода, Стиль, Образ, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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