Папарацци застали Шарлиз Терон на шопинге со своими дочками (Фото)

Новости шоу бизнеса:Почти каждый выход Шарлиз Терон с ее детьми привлекает внимание поклонников и таблоидов, и все из-за семилетнего Джексона, которого актриса называет дочерью.

Не так давно Шарлиз поделилась с поклонниками снимком с новой прической, которую она сделала специально для съемок в новом "Форсаже". Теперь вместо длинных пепельных дредов актриса будет красоваться на экране со стрижкой под горшок. В свободное от съемочной площадки время звезда отправилась на шопинг, взяв с собой детей и их подругу.

Папарацци застали семейство возле супермаркета в Лос-Анджелесе. Шарлиз оделась в удобную повседневную одежду, такую же она выбрала и для Джексона с Августой. Основное внимание фотографов обычно сосредоточено на сыне актрисы, поскольку Терон разрешает ему носить платья, украшения и длинные волосы. В этот раз мальчик вышел на прогулку в розовом свитшоте и коротких шортах, но из-за длинных афрокосичек все еще напоминал девочку.

Впрочем, сама Шарлиз называет Джексона дочерью. Свое поведение звезда объяснила уважением к мнению своего ребенка, который еще в трехлетнем возрасте определился со своей гендерной принадлежностью.

"Вот так и получилось. У меня две прекрасные дочери, которых я, как любой родитель, хочу защитить и сделать счастливыми. Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут", - объяснила Терон свою позицию.

Увидеть актрису в девятой части "Форсажа" можно будет 21 мая 2020 года.