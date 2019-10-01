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Избила мужа: американскую актрису Стейси Дэш арестовали за насилие (Фото)

Избила мужа: американскую актрису Стейси Дэш арестовали за насилие (Фото)
21:56 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Семейные неурядицы Стейси Дэш стали достоянием общественности.

В воскресенье в округе Паско, штат Флорида, была арестована актриса Стейси Дэш, известная по фильмам и сериалам "Бестолковые", "Призрачный удар" и "Принц из Беверли-Хиллз". Ссылаясь на полицейский отчет, издание Variety сообщает, что Дэш во время ссоры толкнула, поцарапала и ударила своего мужа.

В соответствии с законом штата полицейские сохраняют анонимность жертвы, но представитель Дэш идентифицировал этого человека как мужа актрисы и сказал, что они оба были вовлечены в семейную ссору.

"Личный и несчастливый конфликт супругов раздулся", - констатировал менеджер Дэш.

52-летняя актриса была взята под стражу по подозрении в домашнем насилии и доставлена в следственный изолятор в воскресенье вечером. По словам менеджера Дэш, ее муж предстал перед судом от ее имени в понедельник, и она была освобождена из тюрьмы.

Известно, что во время ссоры женщина позвонила 911 и сказала диспетчеру, что повздорила с дочерью своего мужа, после чего мужчина начал ее душить. Муж отрицал это, уверяя, что все, что он сделал - оттащил актрису от своей дочери.

"Я не царапаюсь и не дерусь, - сказал он. - Я здесь один с царапинами".

 
 
 
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#staceydash #thisisamerica #blackamerica

Публикация от trinea.84 (@trinea.love84)

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Дэш наиболее известна своей ролью Дионн Дэвенпорт в романтической школьной комедии 1995 года "Бестолковые". Позже она примкнула к консерваторам и появлялась на канале Fox News с 2014 года. Актриса оскандалилась, выступив за отмену Месяца афроамериканской истории - ежегодной серии памятных мероприятий, которые проводятся в феврале и раскрывают темы борьбы общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью. Также Дэш в эфире использовала ненормативную лексику при обсуждении позиции бывшего президента США Барака Обамы по исламскому терроризму.

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Знаменитости, Женщина, Звезды, Американская актриса, 20, Стейси Дэш.
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