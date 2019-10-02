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Cardi B смело обнажила грудь в откровенном платье (Фото)

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Cardi B смело обнажила грудь в откровенном платье (Фото)
02:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Рэперша Cardi B завоевала неофициальный титул среди поклонников – "королева эпатажа".

В понедельник, 30 сентября, эффектная Cardi B попала в объективы папарацци в откровенном образе в Париже, где сейчас проходит Неделя моды.

Для светского выхода рэперша надела латексное платье темно-фиолетового оттенка с очень глубоким декольте. В таком наряде звезда в очередной раз засветила пышную грудь. Добавим, что певица не скрывает того, что ложилась под нож пластического хирурга.

Однажды Cardi B даже пошутила в сети о том, что не умеет плавать и поэтому она сделала большую грудь. "Чтобы всплывать", – шутя добавила звезда.

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На следующий день, 1 октября, Cardi B посетила шоу Chanel весна-лето 2020 в твидовом черно-белом костюме, который она дополнила стильной шляпой и пальто с популярным принтом под названием "гусиная лапка".

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Париж, Cardi B, Cardi B в откровенном платье, Формы Cardi B.
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