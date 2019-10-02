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Среда, 02.10.2019
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Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)
Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)

Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)

Путешествие по Украине: Том Круз прилетел в Одессу (Фото)
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:На днях американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист актер Том Круз посетил столицу Украины. Вскоре он отправился в Одессу.

Как сообщают СМИ, сегодня голливудский актер приехал в одесский аэропорт, после чего уехал в черной иномарке.

Что известно о приезде Тома Круза в Украину?

О приезде актера Тома Круза стало известно вечером 30 сентября. В тот вечер он был замечен в киевском метро. Как сообщают очевидцы, рядом с известным кинорежиссером был ближайшеий советник Президента Украины – Андрей Ермак.

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер", – сообщили в Киевском метрополитене.

На следующий день 1 октября состоялась встреча Том Круза с Президентом Украины Владимиром Зеленским. И тогда из официального аккаунта Владимира Зеленского стало известно, что Том Круз прибыл в Украину по особому приглашению президента с целью посетить украинские локации для съемок одного из своего нового проекта.

После встречи в Офисе Президента Том Круз со своей режисерской группой направились на прогулку по столице. В компании мэра Киева Виталием Кличко Том Круз посетил Подольско-Воскресенский мост, парк "Муромец", а также пешеходно-велосипедный мост. Для Тома Круза также устроили экскурсию над столице на вертолете.

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Киев, Украина, Одесса, Том Круз, Звезды, Знаменитость, Известные личности, Том Круз в Украине.
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