Вы только посмотрите: дочь Эминема поделилась удивительным снимком (Фото)

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19:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Дочь Эминема, Хайли Скотт Мазерс, опубликовала свое селфи, на котором ее поклонники увидели сходство с ее знаменитым папой-рэппером.

Как вы можете видеть, Хейли Скотт Мазерс, дочь известного рэпера Эминема, очень похожа на своего отца.

30 сентября она опубликовала селфи в оттенках заходящего солнца, которые подчеркнули ее точные проницательные глаза и структуру лица.

"Я старалась изо всех сил, чтобы сделать фотографию "золотого часа", - поделилась девушка в своем Instagram, демонстрируя свой безупречный цвет лица. 

 
 
 
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i tried harder than i’d like to admit to get a “golden hour” photo today

Публикация от Hailie Jade (@hailiejade)

 

На фото Хэйли в зеленом топе без рукавов с v-образным вырезом. Очевидно, она хотела запечатлеть свой шикарный макияж и идеальный свет помог ей в этом. Цвет лица Хайли великолепен, а кожа - безупречна. Она воспользовалась легкой персиковой пудрой и мягко-розовой помадой. На счет аксессуаров, на шее у нее несколько серебряных цепочек и маленькие серьги-кольца.

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Рэпер, Эминем, Дочь, Селфи, Дочь Эминема, Хайли Скотт Мазерс.
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