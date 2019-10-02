Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свои бесконечные ноги (Фото)

Новости шоу бизнеса:Снимок телеведущей пришелся по вкусу ее поклонникам.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть новым стильным фото.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди улицы в черном мини-платье интересного кроя - с одним рукавом. Дополнила эффектный "лук" Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и туфлями-лодочками в тон.

Фото вызвало шквал эмоций в комментариях: "Вот это ноги", "Бесконечные ноги", "Вот это да!", "Ноги от ушей", "Вау, какая". "LadyLe in Paris", - подписала снимок Никитюк. При этом в геотеге телезвезда написала "Летичев" (Хмельницкая область).

Посмотреть эту публикацию в Instagram LadyLe in Paris #parisfashionweek #parisianstyle #parisfashionweek2019 Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Окт 2019 в 5:16 PDT

Напомним, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть своим откровенным фото. У себя в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она стоит посреди поля, накинув лишь куртку на голое тело.