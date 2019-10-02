MARUV шокировала поклонников своим новым фото в Instagram (Фото)

Новости шоу бизнеса:В кадре звезда предстала в металлическом топике без белья.

Самая эпатажная украинская певица MARUV поделилась серией откровенных фото, на которых она позировала в крошечном топе без белья.

Так, артистка на своей странице в Instagram показала фотосессию, для которой она выбрала блестящий и слишком сексуальный образ. "Ярко и блестяще", - подписала MARUV снимки.

Так, в кадре звезда предстала в металлическом топике без белья и показала крупным планом лицо с ярким макияжем с камушками.

Напомним, украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Maruv стремится вернуть лидерство на проекте и готовит "горячий" выступление на следующий эфир. Певица MARUV, похоже, решила исправится и вернуть лидерство на танцевальном шоу. Известно, что уже два эфира подряд она и ее партнер JAY занимают 6-е место в турнирной таблице.