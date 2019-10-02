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MARUV шокировала поклонников своим новым фото в Instagram (Фото)

MARUV шокировала поклонников своим новым фото в Instagram (Фото)
21:26 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В кадре звезда предстала в металлическом топике без белья.

Самая эпатажная украинская певица MARUV поделилась серией откровенных фото, на которых она позировала в крошечном топе без белья.

Так, артистка на своей странице в Instagram показала фотосессию, для которой она выбрала блестящий и слишком сексуальный образ. "Ярко и блестяще", - подписала MARUV снимки.

Так, в кадре звезда предстала в металлическом топике без белья и показала крупным планом лицо с ярким макияжем с камушками.

 
 
 
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Bright and shiny oto by @olehphoenix Style by @yana_chaplygina Make up and Hair by @alisha_zablockaya

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Напомним, украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Maruv стремится вернуть лидерство на проекте и готовит "горячий" выступление на следующий эфир. Певица MARUV, похоже, решила исправится и вернуть лидерство на танцевальном шоу. Известно, что уже два эфира подряд она и ее партнер JAY занимают 6-е место в турнирной таблице.

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Все по теме:

Певица, Танцы со звездами, Знаменитость, Артистка, Танцевальное шоу, MARUV, Певица MARUV, Танцы со звездами 2019.
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