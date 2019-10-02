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Среда, 02.10.2019
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Шикарное бордо: испанская королева Летиция на мероприятии в Мадриде (Фото)

Шикарное бордо: испанская королева Летиция на мероприятии в Мадриде (Фото)
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Во вторник, 1 октября, испанская королева Летиция и король Филипп VI стали гостями празднования 30-летнего юбилея газеты El Mundo.

Мероприятие прошло в Westin Palace в Мадриде.

Королева Испании давно получила неофициальное звание "иконы стиля". 47-летняя экс-журналистка умеет правильно одеваться для каждого выхода. Так, Летиция может появиться на публике днем в удобной одежде демократичных марок, а вечером поразить роскошными "аутфитом".

Для торжественного выхода жена короля Испании подготовила очень эффектный образ, который поразил всех поклонников. Летиция появилась в облегающем миди-платье вишневого цвета с открытыми плечами, которое подчеркнуло стройную фигуру 47-летней экс-журналистки.

 
 
 
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İspanya Kraliçesi #queenletizia #yeni#elbise #moda

Публикация от Magazin&Moda&Sağlık (@tudaysmag)

Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)

Дополнили потрясающий look Летиции босоножки на высоком каблуке металлического оттенка и золотой клатч. Не менее яркими были вечерний макияж с акцентом на глазах и голливудская укладка.

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Все по теме:

Знаменитости, Образ, Наряд, El mundo, Летиция, Король Филипп VI, Королева Летиция, Кожаные штаны.
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