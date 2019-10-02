Шикарное бордо: испанская королева Летиция на мероприятии в Мадриде (Фото)

Новости шоу бизнеса:Во вторник, 1 октября, испанская королева Летиция и король Филипп VI стали гостями празднования 30-летнего юбилея газеты El Mundo.

Мероприятие прошло в Westin Palace в Мадриде.

Королева Испании давно получила неофициальное звание "иконы стиля". 47-летняя экс-журналистка умеет правильно одеваться для каждого выхода. Так, Летиция может появиться на публике днем в удобной одежде демократичных марок, а вечером поразить роскошными "аутфитом".

Для торжественного выхода жена короля Испании подготовила очень эффектный образ, который поразил всех поклонников. Летиция появилась в облегающем миди-платье вишневого цвета с открытыми плечами, которое подчеркнуло стройную фигуру 47-летней экс-журналистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram İspanya Kraliçesi #queenletizia #yeni#elbise #moda Публикация от Magazin&Moda&Sağlık (@tudaysmag) 2 Окт 2019 в 7:24 PDT

Дополнили потрясающий look Летиции босоножки на высоком каблуке металлического оттенка и золотой клатч. Не менее яркими были вечерний макияж с акцентом на глазах и голливудская укладка.