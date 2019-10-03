"Не чувствовала себя в безопасности": Анджелина Джоли о жизни после развода

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса рассказала о том, как пережила скандальный разрыв с Брэдом Питтом.

В преддверии выхода на экраны нового фильма о злой колдунье Малефисенте, главную роль в котором исполняет талантливая актриса Анджелина Джоли, голливудская звезда решила рассказать о своей жизни после развода с американским актером Брэдом Питтом.

Напомним, что семейная идиллия звездной пары закончилась скандальным разводным процессом, где оба экс-партнера обвиняли друг друга во всех смертных грехах семейной жизни.

В последнее время страсти немного поутихли. Бывшие супруги стараются наладить свою личную жизнь, а также стремятся начать все с чистого листа.

В этот раз Анджелина Джоли поделилась с западными журналистами о том, что она чувствовала после краха "идеального" брака.

"В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, не чувствовала себя в безопасности. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя", - рассказала Джоли.

Кроме этого, американская актриса рассказала о своем сыне Мэддоксе, который в этом году переехал в Южную Корею, где проходит обучение в престижном университете Сеула: "Очень горжусь им и волнуюсь. Мой мир расширяется по мере того, как он расширяется у моих детей. Много нового узнаю от них. Мне нравится этот этап жизни".