Ален Делон вернется в кино, несмотря на перенесенный инсульт

Новости шоу бизнеса:Французский актер вновь появится на большом экране в кинофильме "Полное сходство".

Актер Ален Делон, который пережил инсульт, справился с болезнью и теперь готов вернуться в кино.

83-летняя звезда после длительного перерыва снова возвращается на большие экраны и даже успел уже сняться в ленте "Полное сходство". Также известно, что премьера которой состоится во Франции 27 ноября. В данном фильме легендарный актер сыграет самого себя. На съемочной площадке Ален Делон провел всего один день.

Как сообщалось, его предыдущей киноработой стала роль Цезаря в фильме "Астерикс на Олимпийских играх", премьера которого состоялась еще в 2008 году.

Отметим, что в июне 2019 стало известно о том, что Ален Делон попал в больницу. Актера было доставлено в клинику во Франции с подозрением на инсульт. Сын Энтони Делона сообщил, что отец перенес операцию в одной из парижских больниц. Там в течение трех недель легендарный французский актер пребывал в отделении интенсивной терапии. Со временем Ален Делон был госпитализирован в лечебницу в Швейцарии после перенесенного инсульта.