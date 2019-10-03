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Катя Осадчая без макияжа с мужем прогулялись по улицам Парижа (Фото)

Катя Осадчая без макияжа с мужем прогулялись по улицам Парижа (Фото)
19:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звездные супруги показали фото из короткого уикенда.

Известно всем, что Катя Осадчая регулярно летает в командировки за границу, а Юрий Горбунов отправляется в поездку вместе с любимой.

Недавно супруги побывали в Амстердаме, а сейчас проводят время в Париже.

В социальных сетях Катя Осадчая поделилась снимками с Юрием Горбуновым на фоне Эйфелевой башни с подписью, что им посчастливилось попасть в именно Париж в 130-й день рождения одной из самых популярных достопримечательностей в мире. 

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"Наверное, я настолько люблю Париж, что по стечению обстоятельств мы оказались в день очередного празднования 130-летия Эйфелевой башни в Париже. Ее хотели разобрать, Эйфеля ругали за то, что своим произведением испортил город, но оставили и теперь не жалеют) В честь юбилея – специальное световое шоу и концерт. С Днем рождения, Эйфелева башня", – написала Осадчая.

Фанаты Кати Осадчей отметили, что телеведущая, которая позировала без макияжа, выглядит отлично.

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Все по теме:

Париж, Отдых, Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Телезвезд.
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