Катя Осадчая без макияжа с мужем прогулялись по улицам Парижа (Фото)

Известно всем, что Катя Осадчая регулярно летает в командировки за границу, а Юрий Горбунов отправляется в поездку вместе с любимой.
Недавно супруги побывали в Амстердаме, а сейчас проводят время в Париже.
В социальных сетях Катя Осадчая поделилась снимками с Юрием Горбуновым на фоне Эйфелевой башни с подписью, что им посчастливилось попасть в именно Париж в 130-й день рождения одной из самых популярных достопримечательностей в мире.
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Мабуть, я так люблю Париж, що за збігом обставин, ми опинилися в день чергового святкування 130річчя Ефелевої вежі у Парижі. Її хотіли розібрати, Ефеля сварили за те, що своїм витвором зіпсував місто, але залишили і тепер не жалкують) На честь ювілею - спеціальне світлове шоу, та концерт. З Днем народження #eiffeltower #eiffeltower130
"Наверное, я настолько люблю Париж, что по стечению обстоятельств мы оказались в день очередного празднования 130-летия Эйфелевой башни в Париже. Ее хотели разобрать, Эйфеля ругали за то, что своим произведением испортил город, но оставили и теперь не жалеют) В честь юбилея – специальное световое шоу и концерт. С Днем рождения, Эйфелева башня", – написала Осадчая.
Фанаты Кати Осадчей отметили, что телеведущая, которая позировала без макияжа, выглядит отлично.