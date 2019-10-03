Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы

Новости шоу бизнеса:78-летний Пласидо Доминго сам написал заявление об увольнении, после чего также отменил запланированные выступления.

Легендарный певец Пласидо Доминго остался без еще одной престижной возможности продолжать свою карьеру. 78-летний инспанський тенор оставил авторитетную должность директора оперы Лос-Анджелеса.

Пласидо Доминго оказался в центре секс-скандала Девять женщин обвинили 78-летнего певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах: детали в августе 2019 года. Тогда в домогательствах его обвинило 9 женщин, а в сентябре еще 11. После этого легенда испанской и мировой оперы покинул Метрополитен-оперу, Легендарный Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-оперы из-за секс-скандала отменив свое участие во всех постановках.

Теперь, как сообщает издание The New York Times, знаменитость решил оставить престижный пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал более 16 лет.

Последние обвинения в мой адрес создали такую атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений, – заявил Пласидо Доминго.

Однако, в отличии от отмены выступлений в известных операх Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, концерты в Европе легендарный тенор не аннулировал.