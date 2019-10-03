Анджелина Джоли снялась для французского глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для этого знаменитость снялась в пикантной фотосессии в мраморной ванне.

Голливудская актриса Анджелина Джоли появится на обложке французского глянца Madame Figaro.

Макетом обложки с актрисой поделился на личной странице в Instagram редактор издания Ричард Джанорио: "Наш следующий выпуск Madame Figaro", - коротко отметил он в комментариях.

Насколько можно судить по хэштегам в посте Джанорио, автором эффектного снимка стал именитый фотограф из Аргентины Андрес Кудаки.

Читатели журнала уже успели оценить главную фотографию выпуска, назвав Джоли "бесподобной" актрисой и моделью.

"Она очаровательная", "Всегда выглядит идеально", "Очень крутой снимок. Джоли на нем так сексуальна", "Лучшая", - указали под постом редактора.