Анджелина Джоли снялась для французского глянца (Фото)

Голливудская актриса Анджелина Джоли появится на обложке французского глянца Madame Figaro.
Макетом обложки с актрисой поделился на личной странице в Instagram редактор издания Ричард Джанорио: "Наш следующий выпуск Madame Figaro", - коротко отметил он в комментариях.
Насколько можно судить по хэштегам в посте Джанорио, автором эффектного снимка стал именитый фотограф из Аргентины Андрес Кудаки.
Читатели журнала уже успели оценить главную фотографию выпуска, назвав Джоли "бесподобной" актрисой и моделью.
"Она очаровательная", "Всегда выглядит идеально", "Очень крутой снимок. Джоли на нем так сексуальна", "Лучшая", - указали под постом редактора.