Победительница "Холостяк 9" организовала веселую поездку в Рим без любимого

Новости шоу бизнеса:На своей странице в социальных сетях возлюбленная Добрынина предложила своим подписчицам устроить совместную поездку в вечный город Рим.

После победы в шоу Даша Квиткова сломала все стереотипы - ведь пара не распалась после окончания шоу, а до сих пор вместе и очень счастливы.

Влюбленные до сих пор живут вместе и стараются любую свободную минутку провести рядом с друг другом. Каждым моментом своей совместной жизни Никита и Даша с удовольствием делятся в сети. Однако в новое путешествие девушка отправилась без любимого.

В результате она выбрала именно 4 девушек и они отправились навстречу приключениям. Квиткова ошеломила сеть атмосферными кадрами из Италии.

Даша во время такого путешествия сменила несколько эффектных образов - благо,что погода позволяла наряжаться в воздушные и легкие наряды.

"Рим, слушай, я не представляла, что из этого путешествия получится, может мы и не подружимся с тобой вовсе. Не знала как все сойдутся, что будет происходить, какие появятся ощущения и смогу ли я все отпустить. Но все сложилось так, как должно. Со мной случились веселые и теплые люди. Мне хочется продолжать такие спонтанные приключения. Рим, спасибо, что ты такой.

Город, в котором ты не можешь не чувствовать себя счастливой. Не можешь прекратить улыбаться, смеяться и напивать песни. Не можешь не быть свободной. Люди, когда смеются, такие красивые. Пусть смех всегда будет в ваших сердцах. Мне хочется, чтобы каждый чувствовал внутри такое же вдохновение, как и я сейчас", - поделилась счастливая девушка.

Фанаты засыпали Дарию комплиментами, восхищаясь ее красотой, стилем и позитивным отношением к жизни.