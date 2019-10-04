Победительница "Холостяк 9" организовала веселую поездку в Рим без любимого

После победы в шоу Даша Квиткова сломала все стереотипы - ведь пара не распалась после окончания шоу, а до сих пор вместе и очень счастливы.
Влюбленные до сих пор живут вместе и стараются любую свободную минутку провести рядом с друг другом. Каждым моментом своей совместной жизни Никита и Даша с удовольствием делятся в сети. Однако в новое путешествие девушка отправилась без любимого.
В результате она выбрала именно 4 девушек и они отправились навстречу приключениям. Квиткова ошеломила сеть атмосферными кадрами из Италии.
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Утро в красивом и теплом городе. С утра включается музыка, начинаются танцы, кто-то уже пьет кофе на террасе, а кто-то сонный протирает глаза. После встречаемся все в зале и вспоминаем вчерашнюю ночь: -Наши разговоры до трех утра были очень душевными. Открываем карту, выбираем ресторан для завтрака. -Кто в чем идет? -Ты дашь мне свое платье? -У кого красная помада? 5 девочек. Все супер-разные. «И как мы только нашлись? Бывает же..», думаю я. Обожаю, когда смех сближает людей. Может быть это начало чего-то нового?
Даша во время такого путешествия сменила несколько эффектных образов - благо,что погода позволяла наряжаться в воздушные и легкие наряды.
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Я не знаю как правильно и неправильно, как нужно, надо и следует жить. Вся моя логика - это слово, самое великое слово: «любить». Если ты любишь - все обретает смысл, есть цель и великая вера в завтрашний день, если ты вне любви- все заполняется мыслями, часто ненужными, жить становится как будто бы лень. Так вот, вся моя вера- это большое чувство, которое заставляет твои крылья расти, и если сейчас тебе очень грустно - возможно, ты просто выбрал не те пути. Будьте счастливы и любите свою жизнь Расцветайте! ph: @ira_mironyak
"Рим, слушай, я не представляла, что из этого путешествия получится, может мы и не подружимся с тобой вовсе. Не знала как все сойдутся, что будет происходить, какие появятся ощущения и смогу ли я все отпустить. Но все сложилось так, как должно. Со мной случились веселые и теплые люди. Мне хочется продолжать такие спонтанные приключения. Рим, спасибо, что ты такой.
Город, в котором ты не можешь не чувствовать себя счастливой. Не можешь прекратить улыбаться, смеяться и напивать песни. Не можешь не быть свободной. Люди, когда смеются, такие красивые. Пусть смех всегда будет в ваших сердцах. Мне хочется, чтобы каждый чувствовал внутри такое же вдохновение, как и я сейчас", - поделилась счастливая девушка.
Фанаты засыпали Дарию комплиментами, восхищаясь ее красотой, стилем и позитивным отношением к жизни.