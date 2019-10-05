Шикарная как всегда: Анджелина Джоли на премьере "Малефисенты 2" в "живом" платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:"Владычица тьмы" цветом своего фэшн-настроения сделала, разумеется, черный.

На американскую презентацию и премьеру фильма Анджелина Джоли явилась в аутфитах мрачного оттенка. А вот в Японии актриса решила всех удивить!

Сейчас 44-летняя Анджелина Джоли находится в Японии: вместе с актерским составом звезда посетила премьерный показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Ранее актриса тщательно продумывала аутфиты для выхода в свет и придерживалась мрачных оттенков, соответствующих ее экранному образу.

Многие догадывались, что Энджи постарается переплюнуть собственный выход в потрясающем платье Valentino с брошью-скорпионом. И они оказались правы! Эффектное появление Джоли на ковровой дорожке в Японии стало настоящей сенсацией, как и ее наряд.

Для презентации "Малефисенты" в Стране восходящего солнца актриса выбрала серебристое платье Ralph & Russo. Облегающий наряд, созданный из сотен пайеток и стеклянных бусин, изумил публику. Платье буквально "ожило" на Анджелине и при этом выгодно подчеркнуло соблазнительные изгибы звездного тела.

"Настоящий ангел!", "Владычица света", - оставили свои восхищенные комментарии пользователи Сети.

Похоже, выбор аутфита и на этот раз не был случайностью. Фэшн-код Анджелины Джоли отражает грани в характере Малефисенты: от мрачных и инфернальных до сияющих "ангельских". Некоторые и вовсе высказали предположение, что своим появлением на ковровой дорожке Джоли почтила японские традиции. Страна восходящего солнца в буквальном смысле воплотилась в "сияющем" платье Энджи.