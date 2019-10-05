Стив Джобс: 5 октября ушел из жизни один из самых известных изобретателей в мире (Фото)

О роли техники в жизни людей
"Главной причиной, почему люди будут покупать себе домой компьютер, станет возможность быть связанными с национальной коммуникационной сетью. Мы сейчас в самом начале этого этапа, но это будет настоящий прорыв. Примерно такой, как появление телефона". (Playboy, 1985 год)
"Он (компьютер) выполняет очень простые инструкции – возьми число, прибавь его к другому числу, сравни результат с третьим, но он выполняет их со скоростью 1 миллион в секунду. А на скорости 1 миллион в секунду результат уже кажется волшебством". (Playboy, 1985 год)
"Когда ты молод и смотришь телевизор, то думаешь, что телекомпании сговорились и хотят сделать людей тупыми. Но потом ты взрослеешь и приходит понимание: люди сами этого хотят. И эта мысль пугает гораздо больше. Заговор – это не страшно. Ты можешь пристрелить ублюдков, начать революцию! Но нет никакого заговора, телекомпании просто удовлетворяют спрос. К сожалению, это правда". (Wired, 1996 год)
Об освобождении от Apple в 1985 году
О деньгах
"Я единственный человек из мне известных, который потерял четверть миллиарда за один год. Это очень закаляет характер".
"Меня оценивали на миллион долларов, когда мне было 23 года, и более чем на десять миллионов, когда мне было 24, и более чем на сто миллионов, когда мне было 25, и это было неважно, потому что я никогда не делал это ради денег".
О креативности
"Креативность – это просто создание связей между вещами. Когда творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они чувствуют себя немного виноватыми, потому что они не сделали ничего на самом деле, а просто заметили. Это становится им понятно со временем. Они смогли связать разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое. Это происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем другие, или потому, что они больше об этом думают". (Wired, 1996 год)
"Во многих случаях люди не знают, чего они хотят, пока ты не покажешь им это".
О вдохновении и любви к своему делу
О настойчивости
О смерти
"Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище, ложиться спать ночью, говоря, что сегодня мы сделали что-то замечательное – вот что для меня важно!" (The Wall Street Journal, 1993)
"Последние 33 года я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: "Если сегодня будет последним днем в моем жизни, буду ли я делать то, что запланировал на сегодня?" И если несколько дней подряд ответ был "нет", я понимал, что нужно что-то менять". (Выступление перед выпускниками Стэнфорда, 2005 год)
"Проблема в том, что я стал старше и понял, что технологические новинки не способны действительно изменить мир. Извините, но это правда. Это понимание приходит с появлением детей. Ты рождаешься, стареешь, а потом умираешь. И так происходит уже много лет. И ничто это не изменит". (Wired, 1996 год)
"Мысль о том, что я скоро умру, – великолепный инструмент, который помог мне принять все самые важные решения в жизни. Мысль о скорой смерти – лучший способ избавиться от иллюзии, что тебе есть что терять. Ты уже будто голый, и нет причины не идти за велениями своего сердца. Смерть – это лучшее изобретение жизни". (Выступление перед студентами в Стэнфорде, 2005 год)
"Я бы обменял все свои технологии на полдня с Сократом".
"Иногда я верю в бога, иногда – нет. Наверное, 50 на 50. Но с тех пор, как у меня рак, я начал больше об этом думать. И заметил, что стал больше верить. Наверное, я хочу верить в жизнь после смерти. Что, если ты умираешь – это не значит, что все просто исчезает. Мудрость, которую ты аккумулировал. Как-то все это продолжает жить, но иногда я думаю, что это, как кнопка "Вкл/Выкл" – одно нажатие – и тебя нету. Поэтому мне не нравится ставить кнопки "Вкл/Выкл" на устройстве Apple".
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его зря, пытаясь жить чужой жизнью".