Стив Джобс: 5 октября ушел из жизни один из самых известных изобретателей в мире (Фото)

"Иногда я верю в бога, иногда – нет. Наверное, 50 на 50. Но с тех пор, как у меня рак, я начал больше об этом думать. И заметил, что стал больше верить. Наверное, я хочу верить в жизнь после смерти. Что, если ты умираешь – это не значит, что все просто исчезает. Мудрость, которую ты аккумулировал. Как-то все это продолжает жить, но иногда я думаю, что это, как кнопка "Вкл/Выкл" – одно нажатие – и тебя нету. Поэтому мне не нравится ставить кнопки "Вкл/Выкл" на устройстве Apple".