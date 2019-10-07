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Не американцы: знаменитости, которые родились не в Штатах (Фото)

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Не американцы: знаменитости, которые родились не в Штатах (Фото)
03:14 Сегодня Телеграф fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Многие из наших любимых кинозвезд на самом деле родились или выросли за пределами Соединенных Штатов.

  • 1

    Джим Керри, канадец.

    Джим Керри родился в пригороде Торонто Ньюмаркет, Онтарио. Его мать имела ирландское, шотландское и французское происхождение, а его отец имел французское и канадское происхождение. И даже оригинальная фамилия его семьи была написана по-французски: Carré.

  • 2

    Киану Ривз, канадец.

    Киану Ривз родился в Бейруте, Ливан, где его английская мать встретила своего американо-гавайского отца. Когда ему было 2 года, его родители развелись, поэтому его мать взяла Киану и уехала. Некоторое время они оставались в Сиднее, а затем в Нью-Йорке, пока, наконец, не обосновались в Торонто, Онтарио.

  • 3

    Кристиан Бэйл, англичанин.

    Кристиан Бэйл родился в Пембрукшире, Уэльс, но он всегда говорит, что он не валлиец, а англичанин. В детстве семья Бэйл жила в разных странах, включая Англию, Португалию и США.

  • 4

    Мила Кунис, украинка.

    Мила Кунис родилась в Черновцах Украинской ССР в Советском Союзе. Хотя, по словам актрисы, ее родители не были "бедными", они просто решили покинуть СССР, потому что не видели там "будущего" для Милы и ее брата.

  • 5

    Майкл Дж. Фокс, канадец.

    Звезда "Назад в будущее" Майкл Дж. Фокс родился в Эдмонтоне, Альберта. У него ирландская, английская и шотландская родословная. Семья Фокса жила в разных городах и поселках по всей Канаде из-за карьеры его отца, пока, наконец, они не обосновались в Бернаби, большом пригороде Ванкувера.

  • 6

    Мэтью Перри, канадец.

    Мэтью Перри родился в Уильямстауне, штат Массачусетс, у американского отца и канадской матери. К сожалению, его родители развелись до его первого дня рождения, и его мать отвезла его в Оттаву.

  • 7

    Брюс Уиллис, немец.

    Брюс Уиллис родился в Идар-Оберштайн. Его мать была из Германии, а его отец был американским солдатом. В 1957 году, когда Брюсу было всего 2 года, его отец был уволен из армии и решил забрать свою семью обратно в Нью-Джерси в США. Именно здесь Уиллис окончил среднюю школу и сыграл свои первые роли в драматических классах местного колледжа.

  • 8

    Шарлиз Терон, Южная Африка.

    Шарлиз Терон родилась в Бенони, городе в районе Йоханнесбурга в Южной Африке. Она выросла на ферме своих родителей за городом, мечтая стать балериной. В возрасте 16 лет Терон целый год занимался моделированием по всей Европе. После этого она и ее мать переехали в США.

  • 9

    Колин Фаррелл, ирландец.

    Колин Фаррелл родился в Каслнок. После колледжа он учился в Школе актерского мастерства в Дублине и участвовал в телевизионных сериалах и фильмах. Но он добрался до Голливуда только в 2000 году.

  • 10

    Хью Лори, британец.

    Большинство людей думают о Хью Лори как об американском актере из-за его знаменитой роли в сериале "Доктор Хаус". Однако он ни в коей мере не американец - этот актер родился и вырос в Оксфорде в Великобритании.

  • 11

    Райан Гослинг, канадец.

    Большинство людей думают о Хью Лори как об американском актере из-за его знаменитой роли в сериале "Доктор Хаус". Однако он ни в коей мере не американец - этот актер родился и вырос в Оксфорде в Великобритании.

Знаменитые мужчины в начале своей карьеры и сейчас (Фото)

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