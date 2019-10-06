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"Не дай мне умереть": Элтон Джон поведал о заболевании раком

"Не дай мне умереть": Элтон Джон поведал о заболевании раком
21:32 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Певец и композитор Элтон Джон на днях выпустит автобиографию "Я", в которой расскажет правду о жизни и творчестве.

Кроме шумных вечеринок, о которых говорила вся Америка в 80-х годах и нескольких платиновых альбомов, Элтон Джон решил поведать об онкологическом заболевании, с которым борется последние два года.

Так, музыкант поделился тем, что у него был рак простаты - о нем он узнал накануне мирового турне, поэтому решил не отменять ранее запланированные концерты, а начать заниматься здоровьем во время путешествий.

"Рак простаты - не шутка, но встречается очень часто. Его выявили на ранней стадии, к тому же природа дала мне крепкое здоровье, поэтому я легко встаю на ноги после всех недугов", - признался музыкант.

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Сэр Элтон прошел несколько осмотров и обратился к разным специалистам, которые подтвердили диагноз и посоветовали ему начать лечение. Поэтому он решился на операцию в 2017 году. "Мне бы не хотелось, чтобы рак нависал надо мной годами, я желал быстрее избавиться от него", - добавил музыкант.

После успешного лечения он стал приходить в норму и вновь поехал на гастроли, но в апреле 2017 года ему стало плохо - тогда СМИ со ссылкой на друга и коллегу певца рассказали, что он находится в критическом состоянии, но Элтон Джон смог выкарабкаться.

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"Я молился в одиночестве среди ночи: "Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени", - рассказал Джон.

После курса реабилитации музыкант восстановился и даже вернулся к концертной деятельности, правда, теперь он предпочитает не уезжать в длительные туры, а ограничивается двумя-тремя концертами.

Все свободное время он посвящает детям и любимым людям. "После операции все сомнения по поводу работы и семьи отпали", - резюмирует певец.

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Элтон Джон, Рак, Автобиография, британский музыкант, Автобиография "Я".
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