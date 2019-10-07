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"Никаких лживых друзей": Джастин Бибер прокомментировал свою скромную свадьбу (Фото)

"Никаких лживых друзей": Джастин Бибер прокомментировал свою скромную свадьбу (Фото)
11:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:30 сентября состоялась свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин.

Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин расписались еще 4 года назад. Свадьбу молодые люди не торопились отыграть. По слухам, причиной оттягивания было плохое состояние здоровья канадского артиста, который долгое время лечился от депрессии.

30 сентября звездная пара все-таки отпраздновала свадьбу в Южной Каролине.

Канадский исполнитель объяснил, почему пригласил на свою свадьбу только самых близких людей. Джастин Бибер признался, что слишком устал от людей, которые и толком не знают его.

По данным СМИ, на торжество были приглашены всего 150 человек, что по меркам западного шоу-бизнеса считается очень скромно.

 
 
 
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Looking forward to forever with you @haileybieber

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

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Также Джастин Бибер подчеркнул, что всегда хотел сделать самое важное событие в своей жизни наиболее искренним. Как рассказал одному зарубежному изданию близкий друг канадского исполнителя: "Джастин сразу сказал, что свадьба будет только для самых близких. "Никаких лживых друзей", - вот его цитата. Потому что вокруг него столько лицемеров. Но, знаете, за столько лет в шоу-бизнесе он научился хорошо отличать искренних людей от тех, кто только таковым прикидывается".

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Свадьба, Джастин Бибер, Фото, Гости, Хейли Болдуин.
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