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Понедельник, 07.10.2019
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Эту черту унаследовали ее дети: Элтон Джон о первой встрече с принцессой Дианой (Фото)

Эту черту унаследовали ее дети: Элтон Джон о первой встрече с принцессой Дианой (Фото)
19:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вскоре известный британский рок-музыкант Элтон Джон выпустит автобиографическую книгу.

Чтобы разогреть еще больший интерес у поклонников, отрывки из его мемуаров частями появляются в сети. Так, очередными освещенными подробностями оказалась детальная встреча рок-музыканта с членами королевской семьи.

Фрагменты из эссе о знакомстве Элтона Джона с принцессой Дианой и другими членами королевской семьи опубликовало издание The Daily Mail. За неделю до выпуска книги "Я, Элтон Джон" такой анонс сильно подогрел ожидания поклонников литературной новинки.

В откровенном письме рок-легенда описывает свою первую встречу с леди Дианой. Она состоялась в 1981 году. Тогда Элтон Джон выступал на праздновании 21 дня рождения принца Эндрю. Громкое действо происходило в Виндзорском замке.

Певец пишет, что во время вечеринки он имел честь познакомиться с королевой Елизаветой II, танцевать с принцессой Анной, а также встретить Диану, которая сразу же стала ему близкой подругой. По словам Элтона Джона, леди Ди, которую уже тогда обожали во всех уголках мира, свободно вписывалась в любую среду, а в ее компании все чувствовали себя комфортно, несмотря на ее королевский статус.

"Эту черту (простоту) унаследовали ее дети, а принц Гарри особенно... Его, как и его мать, не интересуют формальности или величие", – утверждает певец.

 
 
 
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Miss you so much #PrincessDiana @richardyoung110

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

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Также он добавил, что Диана стала для него "образцом элегантной неосмотрительности и очевидной социальной легкости", а после вечера танцев он был окончательно покорен ее "замечательной естественностью и полным равнодушием принцессы к величию". Также Элтон Джон, который известен, как звезда с нетрадиционной ориентацией, отметил, что мужчины, которым нравились женщины, теряли голову в ее присутствии.

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Элтон Джон, Принцесса Диана, Автобиография, Музыкант, Автобиографическая книга, Автобиография "Я".
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