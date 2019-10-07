Джулия Робертс решила повторить легендарный образ героини фильма "Красотка" (Фото)

Новости шоу бизнеса:51-летняя Джулия Робертс, которую фанаты кино не называют никак иначе, как красоткой из-за ее культовой роли в фильме 1990 года, эффектно появилась на публике.

Известная актриса посетила мероприятие Veuve Clicquot Polo Classic, на котором появилась в образе, похожем на легендарный "лук" своей героини из "Красотки".

На днях в мемориальном парке Уильяма Роджерса, что в Калифорнии, состоялся турнир по поло, на который пришла известная голливудская актриса Джулия Робертс. Что интересно, для спортивных соревнований звезда американского кино надела платье, которым напомнила фанатам своего творчества героиню из фильма "Красотка".

На фанатов Джулии Робертс сразу же нахлынула волна ностальгии, однако не исключено, что сама актриса выбрала такой образ потому, что часто вспоминает свою героиню. Тем более, в марте следующего года культовый фильм, который принес ей мировую знаменитость и немало престижных наград, будет отмечать 30-летний юбилей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #JuliaRoberts @juliaroberts Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts) 6 Окт 2019 в 9:27 PDT

Так, для турнира Veuve Clicquot Polo Classic 51-летняя Джулия Робертс надела комбинезон с культовым принтом polka dot. Однако на этот раз ее выбор пал на черный оттенок наряда с белым массивным горохом. Костюм отмечался небольшим V-образным декольте, а также белым поясом, который подчеркивал талию.

Стильный образ для спортивного события довершали массивные солнцезащитные очки, белые туфли со шнуровкой и бриллиантовые серьги.