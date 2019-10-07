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Выяснилось: в мемуарах "Наизнанку" Деми Мур назвала имя человека, который изнасиловал ее

Выяснилось: в мемуарах "Наизнанку" Деми Мур назвала имя человека, который изнасиловал ее
20:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса Деми Мур в собственных мемуарах "Наизнанку" (Inside Out) рассказала, что стала жертвой сексуального насилия в 15-летнем возрасте.

15-летнюю Деми Мур изнасиловал бизнесмен, владелец популярного ночного клуба La Cage Aux Folles в Лос-Анджелесе Василий Думас. В светской тусовке его называли Вал Дюма. На момент сексуального насилия Думаса было 48 лет. Об этом пишет издание Mirror.

Василий Думас познакомился с мамой Деми Вирджинией Кинг, которая страдала от алкогольной зависимости, в конце 1970-х. После этого мужчина начал появляться в ее школе и приходил в их квартиру.

Актриса сообщила, что у мужчины были ключи от их дома. Однажды ночью мужчина проник в комнату девочки-подростка и совершил надругательство над ней. После этого Василий спросил у 15-летней Деми Мур, как ей быть изнасилованной за 500 долларов – именно эту сумму бизнесмен заплатил матери актрисы.

"Это было изнасилование. И разрушительное предательство. Ну, как это, когда твоя мать делает из тебя проститутку за 500 долларов?" – говорится в книге Мур "Наизнанку".

Mirror добавляет, что Василий Думас умер в 1997 году в возрасте 68 лет.

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Изнасилование, Деми Мур, Эштон Катчер, Новая книга, Мемуары, Американская актриса, Inside Out, Наизнанку.
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