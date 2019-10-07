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Не прошло и года: Хайди Клум согласилась взять фамилию мужа (Фото)

Не прошло и года: Хайди Клум согласилась взять фамилию мужа (Фото)
21:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная немецкая супермодель, имя которой стало настоящим брендом, согласилась частично изменить его.

46-летняя Хайди Клум возьмет фамилию своего 30-летнего мужа и станет миссис Каулиц.

В начале августа Хайди Клум, которая хорошо известна как звезда подиумов, и музыкант Том Каулиц, участник группы Tokio Hotel, официально поженились. Несмотря на то, что в шоу-бизнесе известные женщины редко соглашаются сменить свою фамилию на фамилию мужа, Хайди Клум решилась на такой важный шаг всего через два месяца после свадьбы.

О том, что известная модель изменит свою брендовую фамилию сообщает The Blast. В источнике также отмечают, что она уже подала все необходимые документы и вскоре официально станет миссис Каулиц.

 
 
 
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With my two favorite twins

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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Что интересно, как-то Хайди Клум уже меняла свою фамилию на фамилию мужа. Тогда она была второй раз замужем, а ее спутником был певец Seal. Модель вышла за него замуж в 2005 году, однако решилась стать миссис Сэмуэль аж через 5 лет после брака. А в 2014 они развелись и ей вернулась ее девичья фамилия Клум.

На этот раз знаменитость потратила на размышления куда меньше времени. Ровно через два месяца в сети появилась информация, что она готова в очередной раз избавиться от своей фамилии, согласившись на просьбу любимого.

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Модель, Знаменитости, Звезды, Хайди Клум, Музыкант, Снимки, Немецкая модель, Том Каулитц.
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