Скачать
Вторник, 08.10.2019
Церковь Греции рассмотрит "украинский вопрос"
Церковь Греции рассмотрит "украинский вопрос"
"Укроборонпром" показал новинки разработок ОПК
"Укроборонпром" показал новинки разработок ОПК
Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
Российский боксер намерен заменить Спонга в бою с Усиком
Нобелевская премия по физике 2019: известны имена лауреатов (Фото)
Нобелевская премия по физике 2019: известны имена лауреатов (Фото)

"Самый неромантичный человек": Юлия Санина рассказала о своем муже (Видео)

"Самый неромантичный человек": Юлия Санина рассказала о своем муже (Видео)
14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss уже 10 лет находится в отношениях с гитаристом коллектива - Валерием Бебко.

Несмотря на то, что практически все свое свободное и рабочее время звездные супруги проводят вместе, напоминать о некоторых вещах певице все же приходится.

Речь идет о семейных датах, к которым Валерий часто забывает подготовиться. Именно поэтому Юлия Санина за неделю до особого события напоминает Бебко дату, чтобы в этот день не остаться без подарка. Об этом звезда рассказала в интервью шоу "Слава+" на "Люкс ФМ".

Юлия пошутила, что до появления Валерия, ее личную жизнь испортил Disney, ведь она верила и ждала своего принца.

"Я очень романтичная особа была, наверное еще что-то осталось, какие-то отголоски. Но Вал самый неромантичный человек, которого можно себе только представить. Все праздники в нашей семье, кроме детских – это стресс... Накануне Нового года Вал ходит белый со словами: "Боже, что тебе подарить, боже, это же надо что-то выбрать"", – поделилась семейными реалиями жизни Санина.

Монатик опубликовал редкие фото сыновей во время своего тура в Вене (Фото)

Она добавила, что сама очень любит делать подарки и сюрпризы, но у Валерия просит, чтобы он хотя бы не забыл купить ей цветы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, The Hardkiss, Слава, Украинская певица, Юлия Санина, Валерий Бебко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
03 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
04 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
Зеленский почтил жертв Холокоста в Бабьем Яру
В Украине резкий спрос на электромобили из &quot;сэконд-хэнда&quot;
В Украине резкий спрос на электромобили из "сэконд-хэнда"
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)
Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь