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Рианна выпустила свою первую автобиографию (Видео)

Рианна выпустила свою первую автобиографию (Видео)
16:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Едва ли не каждый известный артист на определенном этапе творчества решается рассказать фанатам о своей жизни куда больше, чем они успели увидеть.

Кто-то пишет мемуары, а кто-то создает особые альбомы. В течение 5 лет 31-летняя Рианна работала над необычной автобиографией, которую накануне представила своим поклонникам.

О выпуске книги Рианна сообщила на своей странице в инстаграме. Накануне, 7 октября. Певица отметила, что ее жизнеописание уже с 8 октября поступит в продажу.

Автобиография Рианны будет отличаться от автобиографий ее коллег, ведь ее книга будет состоять только из фотографий. В течение 5 лет он работал над ее созданием, подбирая наиболее точные фото, которые отлично изображают путь ее становления и напоминают о важных событиях в жизни.

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Фотокнига создана в хронологической последовательности. Фанаты певицы смогут увидеть ее детские фотографии, которые ранее нигде не публиковались. Автобиография в фото будет продаваться в различных комплектах. За стандартный вариант книги покупатели отдадут 120 фунтов стерлингов, а самый роскошный может обойтись даже в 5 тысяч фунтов стерлингов.

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