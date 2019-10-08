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В своем стиле как всегда: Кристен Стюарт на кинофестивале в Лондоне (Фото)

В своем стиле как всегда: Кристен Стюарт на кинофестивале в Лондоне (Фото)
18:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса посетила лондонский кинофестиваль вместе с продюсером фильма Бенедиктом Эндрюсом.

Кристен Стюарт продолжает разъезжать по миру с фильмом "Назло врагам" (Seberg), в котором она сыграла главную роль. На днях звезда представила новую картину на лондонском кинофестивале.

На мероприятии актриса позировала фотографам в роскошном бордовом костюме Chanel, надетом на голое тело. Образ Кристен дополнил яркий макияж в винных тонах. Поклонники Стюарт отметили, что на этот раз любительница косух и коротких шорт придержала бунтарский нрав и решила удивить публику классическим образом.

На показе в Лондоне Кристен сопровождал продюсер "Назло врагам" Бенедикт Эндрюс. Нуарный триллер со Стюарт в главной роли выйдет в прокат 13 декабря 2019 года. В нем 29-летняя Кристен сыграла роль Джин Сиберг - известной в 1960-е американской актрисы, которая выступала за права чернокожих.

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Джин стала символом "новой волны" французского кинематографа, а также отличилась конфликтом с ФБР, которое обвиняло актрису в содействии Партии черных пантер.

Перевоплощение Кристен в Джин Сиберг разделило кинокритиков во мнениях. По прогнозам некоторых из них, после этой работы у Стюарт есть шанс оказаться среди номинантов на "Оскар" и "Золотой глобус".

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