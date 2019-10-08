Дженнифер Энистон снялась в фотосессии для известного глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 50 лет не скрывает своей сексуальности и охотно участвует в пикантных фотосессиях.

На днях в сети появились очередные фото знаменитости, на которых она показала свои стройные ноги. Известно, что Дженнифер Энистон стала одной из звезд особого выпуска Variety. Журнал получил название Power of Women, а его авторы рассказали истории знаменитых женщин, которые могут похвастаться большими достижениями как в карьере, так и в благотворительности.

Для спецвыпуска глянца Дженнифер Энистон примеряла довольно пикантные образы, которые уже успели покорить сеть. Перед камерой актриса появилась в светлой кофте oversize и шляпке. А вот уже в самом журнале Дженнифер Энистон предстала в кардинально ином наряде: знаменитость показала грубый look в кожаной куртке, похваставшись стройными ногами.

Но не только сексуальные фото привлекли внимание пользователей сети. Едва ли не впервые Дженнифер Энистон рассказала о благотворительном проекте, в котором она активно участвует. Актриса регулярно наведывается в детскую научную исследовательскую больницу, где общается с онкобольными детьми и их родителями.

"Во время встречи с детьми я поняла, что они – маленькие герои. Помню, как однажды девочка называла свои маленькие опухоли другими именами, потому что ее родители не говорили при ней слово "рак". Это был самый тяжелый и самый важный день в году, когда вы видите эти маленькие чудеса и героев, которые проходят то, что не должен переживать ни один ребенок", – поделилась Дженнифер Энистон.

Кроме этого, актриса рассказала о своих будущих проекты, в частности, сериал "Утреннее шоу", и обсудила секс-скандалы в Голливуде. Дженнифер Энистон была не единственной звездой Power of Women. Кроме нее, в спецпроекте приняли участие Мэрайя Кэри, Бри Ларсон, Дана Уолден, Awkwafina и Чака Хан.