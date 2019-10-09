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Среда, 09.10.2019
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Натали Имбрулия впервые стала мамой

Натали Имбрулия впервые стала мамой
12:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка показала первое фото с малышом и призналась, что родила мальчика.

Знаменитая австралийская певица Натали Имбрулия в 44 года впервые стала мамой. 

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками ее инстаграм-страницы. На фото, растрогавшем сеть, Натали Имбрулия нежно держит руку новорожденного сына. Уже в заметке певица решила рассекретить имя первенца.

"Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулия. Мое сердце разрывается от счастья. Это мой мальчик", – написала Натали Имбрулия. 

 
 
 
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Welcome to the world.. Max Valentine Imbruglia My heart is bursting #myboy

Публикация от natalie_imbruglia (@natalie_imbruglia)

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Как известно, о беременности Натали Имбрулия объявила в июле 2019 года. Тогда артистка показала поклонникам большой живот, находясь на последних месяцах беременности. В то же время знаменитая австралийка решила не скрывать, что она всегда мечтала стать мамой, поэтому обратилась в клинику за искусственным оплодотворением. Ребенка она будет воспитывать сама, а ее отцом является неизвестный донор.

"Уже осенью я жду рождения своего первенца. Для тех, кто хорошо меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы. Я больше ничего не буду говорить на эту тему публично. Однако очень взволнована и жду эту новую главу жизни", – рассказывала Натали Имбрулия.

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Беременность, Знаменитости, Первенец, Рождение ребенка, Певица, Артистка, Натали Имбрулия.
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