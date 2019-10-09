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Среда, 09.10.2019
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В осенней гамме: Кейт Миддлтон поражает чувством стиля

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В осенней гамме: Кейт Миддлтон поражает чувством стиля
19:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон потрясла появлением в стильных оливковых кюлотах на улицах Лондона.

В среду, 9 октября, герцогиня Кембриджская посетила музей естествознания в Лондоне в стильном образе, который потряс всех поклонников королевской семьи.

Как пишет издание Daily Mail, супруга принца Уильяма примерила наряды демократичных марок: кюлоты оливкового цвета от Jigsaw, которые стоят 159 долларов, а дополнила свой образ Кейт бордовой водолазкой из коллекции Warehouse стоимостью 47 долларов.

Миддлтон также выбрала туфли на устойчивых каблуках от Tod's за 431 доллар. Самым дорогим элементом в образе герцогини Кембриджской стала сумка от Channel, которая стоит около 3700 долларов.

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Кейт Миддлтон посетила научный Центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, что находится в Лондонском музее естествознания, покровителем которого является супруга принца Уильяма с 2013 года.

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Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня, Наряд, Герцогиня Кембриджская.
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