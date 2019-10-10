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Гвинет Пэлтроу снялась в откровенной фотосессии для известного журнала (Фото)

Гвинет Пэлтроу снялась в откровенной фотосессии для известного журнала (Фото)
16:58 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная актриса примерила несколько сексуальных образов.

Знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала героиней специального выпуска американского журнала Elle "Женщина в Голливуде". На страницах глянца 47-летняя звезда предстала в откровенном образе.

Пикантные кадры опубликованы на сайте издания. На черно-белом снимке Гвинет позирует в одних брюках с подтяжками из новой коллекции Giorgio Armani. Пэлтроу стыдливо прикрывает обнаженную грудь руками и при этом широко улыбается. Фото получилось очень живым и эмоциональным.

Второй образ получился не менее соблазнительным. Актриса позирует в черном боди, поверх которого накинула лиловый жакет Chanel. Сексуальный образ актрисы дополнен массивными браслетами с камнями.

 
 
 
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Gwyneth is in the November 2019 issue of ELLE, on newsstands October 22. Check out Elle website for the full interview, where she talks about "The Politician" and goop.

Публикация от Gwyneth Paltrow Source (@gwynethpaltrowsource)

 
 
 
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Gwyneth is in the November 2019 issue of ELLE, on newsstands October 22. Check out Elle website for the full interview, where she talks about "The Politician" and goop.

Публикация от Gwyneth Paltrow Source (@gwynethpaltrowsource)

Дженнифер Энистон снялась в фотосессии для известного глянца (Фото)

На обложке глянца Гвинет появилась в стильном аутфите - красном платье-комбинации Ralph Lauren и украшениях Tiffany & Co. На всех кадрах у Пэлтроу нюдовый макияж и легкая укладка.

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Все по теме:

Актриса, Журнал, Гвинет Пелтроу, Elle, Американская актриса, Giorgio Armani, Глянец.
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