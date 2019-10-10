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Тина Кароль поделилась собственными секретами воспитания сына (Видео)

Тина Кароль поделилась собственными секретами воспитания сына (Видео)
18:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Тина Кароль имеет единственного 10-летнего сына Вениамина, который учится в одной из престижных школ Великобритании Repton Preparatory School.

Звезда, которая воспитывает ребенка одна после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году, поделилась секретами воспитания.

Об этом Тина Кароль рассказала в программе "ЖВЛ". По словам певицы, Вениамин – это копия своего отца, в частности в характере, поведении, в подборе одежды и еды. Звезда признается, когда она смотрит на сына – видит своего любимого всегда перед собой. "Порой щемит в сердце и сложно, но я горжусь и радуюсь", – убеждает она.

Тина Кароль учит Вениамина быть самостоятельным и брать ответственность. Знаменитость предсказала ему серьезное будущее и уверена, что парень станет лидером по жизни. "У него есть талант и потенциал стать взрослее раньше. И это неплохо, мне нужна помощь. Он закаляется в жизни раньше, чем детки это делают в Украине. И я знаю, он возьмет эту ответственность на себя, потому что у него отец был таким", – заявила артистка.

Известно, что уже несколько лет мальчик живет в Лондоне. Решение отправить сына учиться заграницу Тина еще согласовала с мужем, когда он был живым. "Он живет в украинской семье, он там научился украинскому языку, ходит в украинскую церковь, танцует гопак", – рассказывает Кароль.

 
 
 
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Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

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Главное правило певицы в воспитании ребенка – это никогда не применять физическую силу. Так, она никогда не била мальчика и считает такие действия "слабостью интеллекта". А чтобы дети слушались родителей, звезда рекомендует воспитать в них чувство уважения.

"Вы должны объяснить разницу между тем или иным... Дети должны знать, что они личности и пришли в этот мир, чтобы жить, а не бояться", – отметила знаменитость.

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